تفكيك عصابة سرقت 100 مليون بالعاصمة

أوقفت مصالح أمن العاصمة، أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين جماعة أشرار قاموا بسرقة منزل والإستيلاء على مبلغ 100 مليون سنتيم.

حيثيات القضية عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبئرمراد رايس بعد شكوى تقدم بها ضحية تعرض منزله للسرقة الموصوفة.

أين كان في حفل زفاف أحد أقاربه، وبعد عودته من العرس ودخوله للمنزل وجد القفل الرئيسي الداخلي لبيته محطم.

وتم الإستيلاء على مبلغ مالي قدره 90 مليون سنتيم، إضافة إلى سرقة مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم من منزل إبنه الذي يقيم معه.

الضحية قام بتوجيه شكوى الى صهريه، حيث إعترف أحدهما بإقترافه لفعل السرقة رفقة إثنان آخران.

كما قام بتسليم 65 مليون سنتيم لأخيه الذي تم توقيفه لاحقا، مشيرا أنهما خططا لفعل السرقة رفقة صديقيهما بعد أن عادا من العرس.

إعترف المشتبه فيهما بما نسب اليهما من أفعال رفقة صديق لهما وإتفقا على سرقة المنزل وإقتسام ما يتم سرقته.

بعد مباشرة التحريات من طرف ذات المصالح،تم تحديد هوية المشتبه به الثالث وبموجب إذن بالتفتيش وتمديد الإختصاص.

تم التوجه الى المنزل ومحاصرته وقد أبدى مقاومة عند طلب عناصر الشرطة بعد طلب فتح الباب،خصوصا وأنه كان برفقة صديق له.

وقد إستعملا سلاحا أبيض وقارورة غاز كانت بحوزتهما.

بعد توقيفها عثر على جهاز تحكم عن بعد يستعمل في تعطيل أو الغلق الآلي للمركبات وقلمين حادين يستعملان في تحطيم زجاج السيارات.

بعد إستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.