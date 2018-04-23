تفكيك عصابة سرقت 3.5 كلغ من المرجان بسكيكدة

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من تفكيك عصابة متكونة من شخصين يروجان مادة المرجان الأحمر الخام بالمرسى الكبير.

يحترف أفراد العصابة سرقة المرجان من شاطى المرسى شرق ولاية سكيدة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن أفراد الدرك الوطني تمكنوا من حجز 3.5 كيلوغرام من المرجان الأحمر.

مع ضبط جهاز تحديد للمواقع.

إضافة إلى قارب نزهة من نوع “بوليستار” مزوّد بمحرك من نوع “ياماها” وسكة كركارة مزودة بسلسلة حديدية.

وأشارت ذات المصادر، أن الموقوفين ينحدران من بلدية سيد عمار، ويبلغان من العمر 39و41 سنة .

بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة والذي امر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.