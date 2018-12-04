تفكيك عصابة لاستدراج القاصرات من دور الطفولة واغتصابهن في تيبازة

تصريحات قاصر لدى فرقة حماية الأحداث بڤوراية كشفت عن مخططاتهم

إيــــداع ثلاثــــة أفــــراد مــــن الشبكــــة واثنين في حــــالــــة فــــرار

تمكنت فرقة حماية الأحداث بتيبازة من تفكيك واحدة من أخطر شبكات النصب والاغتصاب على قاصرات يتم تحريضهن على الفرار من مراكز الطفولة المسعفة، أين تم الإيقاع بثلاثة عناصر من أفراد الشبكة، فيما يبقى اثنان منها في حالة فرار إلى غاية الساعة.

تفاصيل القضية حسب المعلومات التي بحوزة «النهار»، تعود إلى بلاغ قدمته مؤسسة رعاية النساء والعجزة في بواسماعيل بخصوص اختفاء فتاة قاصر من المؤسسة، وبناء عليه تم تحرك مصالح الدرك الوطني من أجل البحث عن الفتاة على مستوى إقليم الولاية وباقي مناطق الوطن.

وبتعميق الأبحاث تمكنت فرقة حماية الأحداث بڤوراية من العثور على الفتاة القاصر، وأثناء سماع أقوالها قالت إنها كانت على علاقة بشخص من ولاية البويرة الذي حرضها على الفرار من المؤسسة التي كانت تقيم بها.

وبعد فرارها من المؤسسة، حسب تصريحات الضحية، التقت شخصين آخرين في ولاية تيبازة، أين قام أحدهما بالتوجه بها إلى مكان مهجور، أين اعتدى عليها جنسيا، قبل أن يلتحق صديقه الثاني الذي قام بممارسة الفعل المخل بالحياء عليها وتركها في حالة مزرية من دون العودة إلى المكان مرة أخرى.

وبسماع أقوال الضحية، تم تحديد هويات الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء عليها، أين تم توقيف 3 منهم، في حين يبقى البحث جاريا عن بقية أفراد الشبكة، حسب تصريحات الجناة.

وتم تقديم المتهمين، نهاية الأسبوع، أمام وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق في القضية.