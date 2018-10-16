تفكيك عصابة لترويج المخدرات بسيدي بلعباس

تمكنت مصالح الدرك الوطني لسيدي بلعباس، من حجز 20 كلغ من الكيف المعالج بمنطقة رأس الماء، مع توقيف أربعة أشخاص متورطين.

وحسب مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، فإن تفاصيل القضية تعود إلى السبت الماضي، إثر ورود معلومات عن قيام شبكة بترويج المخدرات بمنطقة رأس الماء

ليتم نصب حاجز أمني على مستوى الطريق الولائي الرابط بين رجم دموش ورأس الماء لتوقيف أفراد هذه العصابة.

وبعد إخضاع سيارة نفعية للتفتيش على مستوى الحاجز تم العثور على هذه الكمية من المخدرات.

مخبأة بإحكام تحت مقاعد السيارة كما تم توقيف أربعة أشخاص كانوا على متنها.

وتم تقديم الأشخاص المتورطين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة أمام العدالة حيث تم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.

فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن باقي أفراد هذه العصابة التي تروج المخدرات بالجهة الجنوبية لولاية سيدي بلعباس.