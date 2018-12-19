تفكيك عصابة لترويج المخدرات في قالمة

تمكنت فرقة الدرك الوطني، من تفكيك عصابة تروج المخدرات في بلدية بوحمدان بقالمة.

وجاءت العملية، إثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الدرك الوطني، مفادها وجود أشخاص يقومون ببيع وترويج المخدرات وسط احياء بلدية بوحمدان.

الأمر الذي استدعى تدخل المصالح الأمنية،وفتح تحقيق معمق وكذا تربص وتتبع الأشخاص محل التّحقيق،أين تمت مداهمة إحدى المقاهي وتفتيش المعنيين.

و تم العثور بحوزتهم على 500 غرام من الكيف في بيت أحد الموقوفين، على شكل صفائح مهيأة للبيع.

وقد تم تحويل الموقوفين على التحقيق الابتدائي، وتحرير محاضر سماع في حقهم ، لغرض تقديمهم امام الجهات القضائية.