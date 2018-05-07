 تفكيك عصابة لترويج المخدرات وحجز قرابة 2 كلغ من الكيف بمعسكر

فككت مصالح الامن لمعسكرعصابة متكونة من 4 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات مع حجز قرابة 2 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب ذات الهيئة فإن العصابة كانت تنشط بين مدينتي سيق ومعسكر كانت بحوزتهم 21 صفيحة من المخدرات قدرت حوالي2 كلغ.

وقد تم توقيفهم إثر كمين بمدخل مدينة معسكر، على متن مركبة لغرض البيع واعادة ترويجها في المدينة.

حيث رصد خلاله عناصر الفرقة اقتراب مركبة ثانية على متنها شخصين اخرين لعقد صفقة البيع ليتم مداهمة المجموعة وتوقيف أفرادها.

وبعد عملية التفتيش عثر بحوزتهم 1كلغ و931 غرام من الكيف المعالج.