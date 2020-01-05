تفكيك عصابة لسرقة المواشي في الوادي

تمكنت المصالح الأمنية في الوادي، من تفكيك عصابة لسرقة المواشي بحي سيدي مستور، تتكون من 3 أشخاص.

الموقوفون تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، وينحدرون من المنطقة، ويمتهنون سرقة المواشي باستحضار مركبة.

وتعود تفاصيل العملية، إلى تلقي ذات المصلحة للعديد من الشكاوي الرسمية من مربي المواشي بخصوص تعرضهم للسرقة، والتي طالت عددا من رؤوس الماشية والدواجن.

وعلى الفور تم مباشرة عـمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن التعرف عن المشتبه فيهم والترصد لهم.

وبمواصلة مجريات التحقيق، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم استصدار إذن بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم ،حيث تم استرجاع كافة المسروقات وتسليمها لأصحابها.

وبناء على ما سبق تم إعداد ملف قضائي للمشتبه فيهم عن جناية السرقة بالتعدد، والمقترنة بظرفي الليل والكسر واستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل الهروب.