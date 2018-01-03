تفكيك عصابة لسرقة المواشي في سوق أهراس

فكك عناصر الدرك لولاية سوق أهراس عصابة تنشط في مجال سرقة المواشي يمتد نشاطها إلى ولايات مجاورة.

وأوضح ذات المصدر، أنه خلال العملية تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين20 و 30 سنة.

حيث أسفرت التحريات، عن مداهمة ببلدية سافل الويدان، أين تم ضبظ المسمى”جيم “، وهو بصدد إنزال بقرتين من على متن شاحنة.

كما أن الشاحنة كانت محل سرقة في نفس اليوم، راح ضحيتها المسمى ” ر.ف” الساكن ببلدية الراقوبة.

وتم التعرف على الشريك الثاني والمسمى” ب.و” تم العثور على رأس من الغنم كانت محل سرقة داخل منزله.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم التوصل إلى باقي أفراد العصابة، ويتعلق الأمر بكل من المسميان “ب.س” منحدر من سطيف و”ب.ت”.

وبعد إستكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم، لدى الجهات القضائية.