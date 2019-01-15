تفكيك عصابة لسرقة المواشي وإسترجاع 60 رأسا من الغنم بڨالمة

فككت مصالح الدرك الوطني بڨالمة عصابة لسرقة المواشي مع إسترجاع 60 رأسا من الغنم ببلدية الخزارة.

وحسب ذات الهيئة فإن العملية جاءت بناءا على مكالمة هاتفية على الخط الاخضر، مفادها تعرض صاحب إسطبل لتربية المواشي لإعتداء بالسلاح الأبيض من قبل مجهولين.

متبوع بالسرقة التي طالت مواشيه ومن تم الفرار إلى وجهة مجهولة، إستدعى الأمر التدخل العاجل والسريع من قبل أفراد الدرك من خلال عملية تفتيش وبحث بالمناطق المجاورة.

اين تم العثور على الأغنام المسروقة وتوقيف مشتبه فيه في عملية الاعتداء والسرقة، مع تحويله رفقة المحجوزات إلى مقر الدرك ، بعد اخطار الجهات القضائية.

هذا وقد تم فتح تحقيق في القضية وتحرير محضر سماع في حق الموقوف، لغرض تقديمه خلال الساعات القليلة القادمة أمام الجهات القضائية المختصة، للنظر في التهم الموجهة إليه.

والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية اشرار، السرقة الموصوفة في ظرفي الليل والتعدد و التهديد والضرب بالسلاح الأبيض المحظور.