تفكيك عصابة لسرقة المواشي واسترجاع 29 رأس من الأغنام بتيارت

تمكنت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مصالح الدرك الوطني لبلدية سرغين بتيارت، من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي واسترجاع جميع رؤوس الأغنام.

وعلم من مصادر مطلعة أن عملية الإطاحة بالعصابة المتكونة من 4 أشخاص، تمت أثناء دورية عادية لذات المصالح في حدود الساعة الثالثة صباحا في المناطق الريفية لبلدية سرغين.

ولفت انتباه ذات المصالح، أشخاص يسوقون قطيعا من الأغنام، أين تم تعقبهم عن بعد.

ليتبين أن شخصا آخر كان على متن شاحنة في انتظار العصابة، على مسافة غير بعيدة من المرآب الذي سرقت منه الأغنام.

واغتنمت العصابة رداءة الأحوال الجوية للقيام بعمليتها.

وتمت محاصرة أفراد العصابة، خاصة صاحب المركبة الذي حاول الفرار و تبين لاحقا أنه ينحدر من ولاية تيسمسيلت.

وقد تمكنت ذات المصالح من استرجاع جميع رؤوس الأغنام المقدر عددها بـ29 رأسا من المواشي، و إعادتها إلى صاحبها.

وأسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص، واعتبر آخر في حالة فرار.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة، للنظر في قضيتهم.