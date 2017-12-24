 تفكيك عصابة متورطة في عدة جرائم وحجز 1000 قرص مهلوس بتيسمسيلت

تمكنت الشرطة القضائية لتيسمسيلت، من تفكيك عصابة تتكون من 11 شخص، مختصة في ترويج الحبوب المهلوسةو حجز1000 قرص.

وحسب ذات المصالح، فإن العملية أسفرت عن توقيف 11 شخص، تتراوح أعنمارهم مابين 21 و30 سنة من عاصمة الولاية .

وحجز 12.31 غرام مخدرات وسيارتين تستعملان في نقل وترويج المهلوسات التي تم ذكرها .

وخلال التحقيق تبين تورط أحد أفراد العصابة في شبكة مختصة في المتاجرة بالسيارات المسروقة حيث تم استرجاع هيكل شاحنة تبريد.

وأيضا مكنت نفس العملية من استرجاع بعض المسروقات هواتف نقالة

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة تيسمسيلت.