تفكيك عصابة مختصة في الاتجار بالمخدرات في سطيف

فككت مصالح أمن ولاية سطيف، عصابة مختصة في الاتجار بالمخدرات تنشط وسط المدينة، وحجز3 كغ من مادة الكيف المعالج.

كما تم خلال ذات العملية استرجاع مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج لهذه السموم.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن العصابة التي تم تفكيكها تتشكل من 3 أفراد.

وأضاف ذات المصدر، أن التحقيقات أفضت إلى تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه في حالة تلبس وبحوزته كمية من المخدرات.

وبعد التحريات والتحقيقات المعمقة، تم تحديد هوية شخصين آخرين متورطين في القضية، ليتم توقيفهما.

حيث تبين أن أحدهما يعد من أخطر تجار المخدرات بالولاية، وبعد تفتيش منازل المشتبه فيهم الثلاثة.

عُثر على كمية معتبرة من المخدرات قدرت بأكثر من3 كغ من الكيف المعالج مع حجز مبلغ مالي

فاق 30 مليون سنتيم يعتبر من عائدات عمليات الترويج.

الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية أنجزت ملفا قضائيا ضد المتورطين الثلاثة عن تهمة

الحيازة والمتاجرة بالمخدرات قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.