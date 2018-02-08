تفكيك عصابة مختصة في السرقة والسطو بمستغانم

تمكن عناصر الشرطة القضائية لأمن دائرة بوقيرات ولاية مستغانم، من تفكيك عصابة مختصة في السرقة والسطو على المنازل.

العصابة متكونة من 5 أشخاص نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد توقيف بنقطة مراقبة لعناصر أمن الدائرة مركبة سياحية.

كان على متنها 5 أشخاص (27 و42 سنة) لاذ أحدهم بالفرار أثناء عملية التفتيش.

كما تم العثور على أسلحة بيضاء (سيفين وسكينين) وأدوات ووسائل أخرى كانت تستعملها هذه العصابة أثناء عمليات السرقة.

كالقبعات الشتوية والأقنعة وقفازات جلدية وبلاستيكية وشريط لاصق.

وكشفت التحقيقات أن الموقوفين متورطين في العديد من قضايا السرقة.