تفكيك عصابة مختصة في السطو على السيارات بورڤلة

الدرك أوقف عناصرها متلبسين بعملية سرقة على المباشر

الجناة كانوا يستهدفون المارة على الطريق باستعمال العنف

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بورڤلة من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة كانت تستهدف أصحاب السيارات المارة بالطرق الولائية والبلدية في ورڤلة، عن طريق العنف بواسطة الأسلحة البيضاء والهراوات، خاصة الطريق الاجتنابي الرابط بين عين البيضاء والرويسات.

داهمت فرقة تابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني العصابة متلبسة بسرقة سيارة من نوع «أكسنت» عن طريق العنف، كانت مارة بنفس الطريق لصاحبها المنحدر من مدينة تڤرت.

حيث جرت مطاردتهم بطريقة هوليودية، خاصة وأنهم حاولوا الفرار بمجرد مشاهدتهم تدخل عناصر الدرك الوطني، ليتم توقيف 3 من أفراد العصابة تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة.

كما تم حجز أسلحة بيضاء وعصي وهراوات كان يستعملها أفراد العصابة في عملية السطو بالعنف، ناهيك عن إحباط محاولة سرقة السيارة. التحقيق مع أفراد العصابة الموقوفين أفضى إلى وجود اتفاق مسبق مع عنصر رابع لشراء كل السيارات المسروقة التي يتم استهدافها، حيث تم تكثيف البحث من أجل الإطاحة به.

وتم تقديم الموقوفين، عشية يوم العيد، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ورڤلة، والذي أحالهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت بتهم ثقيلة، من بينها جناية تكوين عصابة أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة بالعنف والاعتداء.