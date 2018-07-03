تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية بالطارف

تمكن اليوم الثلاثاء عناصر أمن ولاية الطارف من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة وبيع المؤثرات العقلية.

وحسب المعلومات المتوفرة لـ”النهار”، فإن العصابة تتكون من شخصين في العقد الثاني من العمر أحدهما ينحدر من ولاية عنابة.

و هو رئيس العصابة والثاني من مدينة الطارف اين ضبطا بحوزتهما 22 مشط بعدد 218 قرص مهلوس موجهة للبيع.

وقائع القضية تعود إلى تلقي معلومات مؤكدة مفادها وجود شبكة اجرامية تقوم بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية بواسطة مركبة.

باستعمال الطريق الاجتنابي الرابط بين حي القرقور القديم والمطروحة، لتجنب الحاجز الامني لمصالح الشرطة الكائن بالمدخل الغربي.

واستغلالا لهذه المعلومات قامت ذات العناصر و في وقت متأخر من الليل بوضع كمين محكم على مستوى منتصف الطريق.

أين لفت انتباههم مركبة قام سائقها بإبطاء السرعة عند ملاحظته لعناصر الشرطة ليتم توقيف المركبة التي كان على متنها شخصان.

و عند قيامهم بمراقبة وثائق المركبة و هوية الشخصين بدت ملامح الارتباك و الخوف واضحة عليهما، أين عثر بحوزتهما على الاقراص المهلوسة.

ليتم تحويل المعنيان إلى مقر الأمن، وأنجزت ضدهما ملفات قضائية قدما بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.

أين صدر في حق الأول والذي يمثل رئيس العصابة امر ايداع فيما وضع الثاني تحت الرقابة القضائية