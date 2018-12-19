تفكيك عصابة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة بالطارف

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بالطارف، اليوم الأربعاء، بالإطاحة بعصابة أشرار مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة في أوساط الشباب.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات لدى ذات المصالح الأمنية، بوجود عصابة متكونة من ثلاثة شبان بينهم فتاة يقومون بترويج المهلوسات في أوساط الشباب على مستوى الساحة العمومية المعروفة بساحة الاستقلال بالطارف .

أين يتم استغلال الفتاة لإخفاء الأقراص المهلوسة وتمويه مصالح الأمن،

لتقوم مصالح الأمن بترصد أفراد العصابة وتوقيفهم و ضبط مجموعة من المهلوسات كانت بحوزة الفتاة .

التي كانت تخبأها بأحكام بالإضافة الى أسلحة بيضاء محظورة

و قد حوّلوا جميعا إلى مقر الأمن الحضري الثاني

و أنجزت ضدهم ملفات قضائية قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف.