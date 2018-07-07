تفكيك عصابة مختصة في تزوير وثائق المركبات بمعسكر

تمكّن عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر، من تفكيك عصابة مختصة في التزوير في الملفات القاعدية للمركبات.

كما تمّ حجز سيارة سياحية، حسبما علم اليوم السبت لدى خلية الإتصال بالأمن الولائي.

و تم تفكيك العصابة المتكونة من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين “39 و 42 سنة”, بعد تحقيق

حول إحدى المركبات، التي تمّ الإشتباه فيها، حيث تبيّن وجود عملية تزوير في الملف القاعدي الخاص بالمركبة.

وكذا تقليد أختام الدولة و تزوير في محرّرات رسمية، وفق نفس المصدر.

و تمّ تحديد هويّة المشتبه فيهم الثلاثة في القضية وتوقيفهم و استكمال إجراءات التحقيق معهم.