 تفكيك عصابة مختصة في  تهريب قطع الغيار ومحركات سيارات في سوق أهراس

فككت الشرطة القضائية لسوق أهراس عصابة من 3 أشخاص أعمارهم بين27 و40 سنة بتهمة تهريب قطع غيارمحركات سيارات أجنبية الصنع.

وتعود وقائع القضية إلى ورود معلومات مفادها محاولة شبكة متكونة من تهريب 3 أفراد تهريب كمية معتبرة من محركات سيارات أجنبية الصنع.

وهذا عبر الشريط الحدودي الشرقي بأستغلال المسالك الثانوية للتهرب من نقاط المراقبة ومستعملين سيارات رباعية الدفع.

حيث أسفرت العملية عن توقيف سيارة رباعية الدفع بداخلها 4 محركات لعلامات سيارات أجنبية الصنع كلها مهربة وبصدد بيعها.

كما تم القبض على المشتبه فيه الرئيسي تم التوصل لباقي أفراد العصابة والمقدر عددهم بشخصين تم توقيفهما.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.