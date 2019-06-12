تفكيك عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية بالشلف

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بوقادير لأمن ولاية الشلف من توقيف خمسة أشخاص تبلغ أعمارهم مابين18 و31 سنة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإن جمعية الأشرار تقوم بسرقة الدراجات النارية عبر أحياء مدينة بوقادير.

العملية تمت بعد إيداع أحد المواطنين لشكوى تفيد بتعرضه لفعل السرقة طالت دراجته النارية بجميع وثائقها.

فورذلك وإستغلال لمعلومات باشرت ذات المصلحة أبحاثها وتحرياتها مع إتخاذ الإجراءات القانونية قصد تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

واستنادا لنفس المصدر، أسفرت العملية خلال وقت قصير عن توقيف المشتبه فيهم مع إسترجاع الدراجة النارية المسروقة.

لينجز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لإرتكاب السرقة المقترنة بظرف التعدد مع إخفاء أشياء مسروقة.

ليحالوا بموجبها أمام محكمة بوقادير، يبرز ذات البيان.

وفي ذات السياق، تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخارجي سيدي عكاشة بولاية الشلف، من استرجاع دراجة نارية محل سرقة.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنه على إثر عملية مراقبة بالحاجز الامني الثابت بسيدي عكاشة من إستيقاف دراجة نارية.

حيث كان على متنها شخصين تبلغ أعمارهما ما بين 20 و30 سنة، بعد تعريف الدراجة النارية على اللوحة الإلكترونية.

أين تبين أنها محل سرقة من إحدى ولايات الوسط وهذا منذ سنة 2018، استنادا لذات المصدر.

وأضاف ذات اليبان، أن المشتبه بهما تم تحويلهما إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات، لينجز في حقهم ملف عن القضية.