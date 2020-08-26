تفكيك عصابة مختصة في سرقة الدراجات الناربة الفاخرة بوهران

تمكنت عناصر من الأمن الحضري العاشر بوهران من تفكيك جماعة اشرار مختصة في سرقة الدراجات النارية الفاخرة واعادة بيعها من دون وثائق.

وخلال العملية تم توقيف 4 متورطين في العشرينيات من العمر واسترجاع 5 دراجات ضمن عديد العمليات الإجرامية المرتكبة بعدة قطاعات حضرية بوهران.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لشكاوي عدة ضحايا افادوا بتعرض دراجاتهم الناربة السريعة والفاخرة إلى السرقة من طرف 4 اشخاص.

ليتم مباشرة جملة من التحريات الواسعة تبعتها خطة محكمة التنفيذ عقب تحديد هوية المتهمين استغلالا لمواصفاتهم.

اين تم الايقاع باثنين منهم على مستوى حي الزيتون اسفرت التحقيقات معهما الي إلقاء القبض على الآخرين مع استرجاع 5 دراجات نارية من بينها كواد من ضمن السبع دراجات المسروقة فقط بالحي المذكور سابقا.