تفكيك عصابة مختصة في سرقة السيارات الفخمة بفرنسا لتهربيها نحو الجزائر

تمكنت مصالح الشرطة الفرنسية من تفكيك شبكة مختصة في سرقة وتزوير السيارات الفخمة بفرنسا بغرض تحويلها إلى الجزائر.

وحسب مانقلته صحفية “لوباريزيان” الفرنسية، فإن الشبكة التي فككتها الشرطة الفرنسية يوم الإثنين المنصرم متكونة من ثمانية أفراد، وهي شبكة مختصة في سرقة السيارات بفرنسا و عدد من الدولة الأوروبية وتزوير سنة استعمالها بغرض تحويلها إلى الجزائر على أساس أنها سيارات جديدة.

وأكدت صحيفة “لوباريزيان”، بأن أفراد الشبكة كانوا يقيمون في الضواحي الباريسية، وفي جنوب فرنسا بمدينة مارسيليا بالضبط، بالإضافة إلى الجزائر العاصمة.

وتتراوح أعمار أفراد الشبكة مابين 22 و 46 سنة ، حيث تم إيداع 6 أفراد من أعضاء الشبكة الحبس المؤقت فيما تم وضع اثنين منهم تحت الرقابة القضائية.

وتمكنت مصالح الشرطة الفرنسية من حجز أزيد من 30 ألف أورو كانت بحوزة الشبكة، وسلاحين رشاشين، وأجهزة جد حساسة تستخدم في سرقة وتزوير وثائق السيارات .

وحسب ما أوردته ذات المصادر، فإن الشرطة الفرنسية قد شرعت في تتبع خيوط القضية خلال شهر مارس المنصرم، بعد أن تم توقيف جزائريين على مستوى ميناء مارسيليا كانا بصدد تهريب سيارة مسروقة من فرنسا نحو الجزائر

وبعد التحقيق مع المتهمين أفصحا، عن اسم صاحب السيارة وهو المدعو “حمزة”فرنسي من أصل جزائري يبلغ من العمر 37 سنة، مقيم بلكسومبورغ.