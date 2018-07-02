تفكيك عصابة مختصة في سرقة السيارات من ورڤلة وبيعها بالجلفة

درك غرداية أوقف شخصين منهما حارس بمؤسسة بترولية

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالڤرارة من الإطاحة بعنصرين ينحدران من ولاية ورڤلة، وهما يقومان بنقل سيارة مسروقة من ولاية ورڤلة إلى ولاية الجلفة، من أجل تفكيكها وبيعها في شكل قطع غيار.

تفاصيل العملية انطلقت بعد ورود معلومات مؤكدة حول نشاط هذه العصابة ومسار تنقلها، بعد سرقة السيارات، ليتوجه أفرادها بها على طريق تڤرت، ثم وصولا إلى دائرة الڤرارة في غرداية، وبعدها على ولاية الجلفة، عبر طريق جانبي، حيث قامت مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد تمكن أفراد العصابة من سرقة سيارة من نوع “أكسنت” من ولاية ورڤلة إلى القيام بدوريات وسدود عبر مداخل ومخارج مدينة الڤرارة، ليتم توقيفها بعد محاولتها المرور على سد متنقل.

حيث تم تحويل الموقوفين إلى التحقيق الأولي، ليتم اكتشاف وجود شخص آخر ضمن العصابة، ولم يكن سوى حارس بإحدى المؤسسات البترولية، الذي كان يقدم المعلومات لهم من أجل ترصد سيارات العاملين بالمؤسسة البترولية وسرقتها، ليتم توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني بورڤلة.

فيما قامت مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالڤرارة بتسليم الموقوفين إلى الدرك الوطني بورڤلة من أجل استكمال الإجراءات القضائية بعد إعلام وكيل الجمهورية بغرداية.