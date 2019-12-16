تفكيك عصابة مختصة في سرقة المواشي في مدريسة بتيارت

تمكنت فرقة الدرك الوطني لبلدية مدريسة من تفكيك عصابة تسرق المواشي كانت تنشط عبر عدة بلديات من ولاية تيارت.

وعلم من مصادر خاصة أن عملية الإطاحة بالعصابة المتكونة من 5 أفراد تمت بعد أن تقدم أحد الموالين يقيم في إحدى المناطق القريبة من بلدية الشحيمة بشكوى لدى فرقة الدرك الوطني بمدريسة بعد تعرضه لعملية سرقة 11 رأسا من الغنم.

لتباشر بعدها ذات المصالح في تحريات مكثفة مكنتها في ظروف وجيز من توقيف أحد أفراد العصابة.

ومن خلاله تم استدراج بقبة شركائه ليصل عددهم إلى 5 أفراد أعمارهم وتتراوح بين 25 و35 سنة.

بعد أن تم نصب كمين لهم بمخرج بلدية مدريسة وتبين أن العصابة ينحدر أفرادها من فرندة ومدريسة والشحيمة.

وبعد الانتهاء من الإجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر الذي أمر أمس بإبداع 4 الحبس الاحتياطي ووضع آخر تحت الرقابة القضائية في إنتظار محاكمتهم.