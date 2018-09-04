تفكيك عصابة مسلحة مختصة في سرقة السيارات بين وهران وتموشنت

تمكن عناصر من درك مسرغين بوهران من استرجاع سيارة مغترب قامت عصابة متخصصة في سرقة السيارات بالإستيلاء عليها،

بعد تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر 1055 من طرف أحد مستعملي الطريق مفادها تعرض أحد الأشخاص لاعتداء،

مع سرقة سيارته نوع “لاقونا” من طرف 3 أشخاص مجهولي الهوية على مستوى الوطني الرابط بين ولايتي وهران وعين تيموشنت،

حيث تنقلت الفرقة ومباشرة إلى عين المكان من أجل إجراء المعاينات اللازمة، كما تم تبليغ المجموعات الإقليمية المجاورة من أجل تطويق المنافذ،

وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري تم تحديد مكان السيارة وبالتنسيق بين الفرقة الإقليمية الدرك الوطني لمسرغين وأفراد فرقة أمن الطرقات بالعامرية لولاية عين تيموشنت،

تم توقيف شخصين المشتبه فيهما مع ارجاع السيارة لمالكها، حيث تقديمهما أمام وكيل الجمهورية قبل تقديمهما أمام العدالة.