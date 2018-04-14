تفكيك عصابة من 9 أشخاص تروّج “الزطلة” في البليدة

نجح عناصر الدرك الوطني بالبليدة، بحر الأسبوع الفارط، من تفكيك شبكة دولية تضم 9 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني، اليوم السبت، أن عناصر الدرك الوطني بولاية البليدة نفذوا عملية أمنية بنجاح.

أفضت إلى توقيف مجموعة مكونة من 9 أشخاص يقودها بارون كانا محل عدة أوامر يالقيض من طرف الجهات القضائية.

كما تم خلال العملية، حجزكمية من الكيف قدرت بـ 60 كلغ ومبلغ أمالي يقدر ب، 150 مليون سنتيم.

وسيارتين سياحيتين كانتا تسعتعملان لتوريج المخدرات.