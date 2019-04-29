تفكيك عصابة نصب واحتيال مختصة في تزوير التأشيرات بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بامن ولاية وهران من تفكيك جمعية أشرار.

تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 30 سنة من بينهم مسبوق قضائي مختصة في النصب والإحتيال.

العصابة التي راح ضحيتها العشرات من الشباب كانت تقوم بتسهيل حصولهم على تأشيرات إلى دول أوروبية.

حيث وبعد استصدار إذن بتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران أمسكت احد المتورطين.

وأفضت إلى حجز معدات تزوير متمثلة في جهازي كمبيوتر، طابلات، وحدة مركزية لجهاز إعلام الي ومحررات رسمية مزورة.

حيث تم تحرير إجراء قضائي سيحوّلون بموجبه على العدالة.