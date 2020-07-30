تفكيك عصابة وحجز أكثر 541 قرص مهلوس بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بمدينة معسكر، في عملية ميدانية من تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية والتزوير واستعمال المزور في محررات طبية تتكون من خمسة أشخاص من ضمنهم إمرأتين.

وتتراوح أعمارهم بين 20 و 37 سنة و حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 541 قرص مهلوس و 43 قرص صيدلاني من أنواع مختلفة، إضافة إلى وصفات طبية مزورة كانت تستعمل في شراء هذه السموم وإعادة ترويجها و مبالغ مالية من عائدات هذا النشاط الإجرامي ،

إثر استغلال معلومات حول قيام إمرأة بتحويل مسكنها العائلي لمحل للفسق و الدعارة ، ليتم تنفيذ عملية تفتيش للمسكن و توقيف شخصين و حجز ثلاثة 03 وصفات طبية مشتبه في صحتها ، ليفتح تحقيق بخصوصها مكنت التحريات خلاله بعد استغلال المعلومات المقدمة من طرف المشتبه فيها من توقيف باقي أفراد المجموعة وهم ثلاثة أشخاص و إمرأة ،

مع حجز خلال عمليات تفتيش متفرقة لمساكن المشتبه فيهم كمية إجمالية من الأقراص المهلوسة بلغت 541 قرص و 43 قرص صيدلاني من أنواع مختلفة و مبالغ مالية ، كما أسفر التحقيق عن حجز ثمانية (08) وصفات طبية أخرى تبين خلال التحقيق أنها مزورة مع عرضها على الخبرة العلمية بعد سماع أقوال الأطباء الموجودة إمضاءاتهم على هذه الوصفات الطبية ،

والذين تأسسوا كطرف في القضية ، لتستكمل إجراءات التحقيق ضد المشتبه فيهم الموقوفين ، ثم أنجز في حقهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة لمحاكمتهم .