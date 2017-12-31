تفكيك عصابتين لسرقة المنازل في سكيكدة

وضعت مصالح أمن ولاية سكيكدة، حد لنشاط عصابتي أشرار تحترفان سرقة المنازل، بكل من سكيكدة وعزابة، وتوقيف 5 أشخاص.

وحسب ذات الهيئة، فإن العملية تمت بتعرض مسكن أحد الجيران للسرقة حي رابح بيطاط، من طرف مجهولين، وسلب مجوهرات ومبلغ مالي.

وبعد تكثيف التحريات تم التعرف على هوية أحد المشتبه فيهم، وتوقيف شريكيه وإسترجاع المسروقات، حيث إستغلت العصابة غياب أصحاب المنزل

فيما تمكنت ذات المصالح، في القضية الثانية، من معالجة عملية سرقة منزل والمتواجد بمفرزة داليا بعزابة.

حيث أبلغ شخص تعرض عن سرقة منزل أخيه الغائب للسرقة من قبل مجهولين، وإستولوا على خزانة فولاذية.

وتمثل المسروقات في المجوهرات، ومبالغ مالية من العملة الوطنية والصعبة، وبعض الوثائق الإدارية، وبندقية صيد.

وقد تم تحديد هوية الفاعلين الثلاث، وتوقيفهم مع إسترجاع المسروقات، وتسليمها لصاحبها.

فيما تم تقديم المشتبه فيهم الـ 5 ،الذي تتراوع اعمارهم مابين ما بين 24 و33 سنة، إلى الجهات القضائية.