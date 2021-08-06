تفكيك عصابتين منظمين مختصين في ترويج العملة الوطنية المزوّرة بمستغانم

تم حجز 229 مليون مزوّرة

تمكنت، نهاية الأسبوع المنصرم، مصالح درك ولاية مستغانم، من تفكيك عصابتين خطيرتين، إحداهما عابرة للولايات، اختصتا في تزوير وترويج العملة الوطنية، حيث تم إثر ذلك حجز مبلغ معتبر من الأوراق النقدية المقلدة والمزورة من مختلف الفئات، قدر بأزيد من 229 مليون سنتيم.

العمليتان تم تنفيذهما عقب الاستغلال الجيد لمعلومات واردة إلى وحدات المجموعة حول نشاط عصابتين مختلفتين بإقليم إختصاص كل من فرقتي “عين بودينار” و”عين النويصي”، حيث وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري من طرف وحدات المجموعة، تم وضع حد لنشاطها.

وفي ذات السياق، فإن العصابة الأولى ظلت تنشط في إقليم اختصاص كتيبة دائرة “عين تادلس” بالجهة الجنوبية الشرقية من ولاية مستغانم، إذ تم توقيف أفرادها المقدر عددهم بـ 3 أشخاص، بالإضافة إلى حجز سيارة سياحية تستخدم لترويج العملة المزورة، فضلا عن حجز مبلغ مالي مزور مقدر بـ 453600 دينار من مختلف الفئات النقدية “1000 ، 2000 و 200 دينار”.

أما العصابة الثانية، فقد كانت توسع نشاطها الإجرامي وتنشط بإقليم اختصاص ولايات مستغانم، معسكر وغليزان، إذ تمت الإطاحة بأفرادها المقدر عددهم بـ 9 أشخاص وحجز سيارة سياحية وأخرى نفعية وشاحنة، بالإضافة إلى حجز آلة طابعة ومعدات التزوير، كما أسفرت العملية عن حجز أكثر من 1.840.000 دج من مختلف الفئات النقدية المزورة، وإثر ذلك، تم تحرير محضر في حق الموقوفين عن تشكيل جماعة أشرار، جناية تزوير وتقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، والإسهام عن قصد في توزيع وبيع نقود ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، جنحة النصب والاحتيال، كما تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من التحقيق، إذ ينتظر ذلك نهار الغد.