تفكيك متورطين في التهريب الدولي للاكستازي عبر رحلات حرقة بوهران

فككت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران شبكة مختصة في التهريب الدولي للمؤثرات العقلية.

وذلك عبر رحلات ابحار سري تم توقيف خلالها 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 38 سنة جلهم مسبوقين قضائيا.

مع حجز 695 قرص إكستازي، مركبتين، 13 هاتفا نقالا ومبلغ 52 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج.

العملية النوعية تمت استغلالا لمعومات أمنية مؤكدة تفيد بتحركات مشبوهة لأفراد الشبكة.

أين وضعت خطة محكمة التنفيذ اسفرت عن توقيف 3 أشخاص وبعد استبفاء كافة الإجراءات القانونية.

وبموجب استصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، المؤشر منعلية من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن ،تم توقيف باقي أفراد الشبكة وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

والمقدرة بـ 695 قرص مهلوس من نوع إكستازي، 02 مركبتين كانت تستعمل في نقل وتوزيع هذه السموم إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق 52 مليون سنتيم.