تفكيك متورطين في السطو ليلا على المحلات بوهران

وضعت عناصر من امن دائرة بئر الجير بوهران حد لنشاط جمعية أشرار مختصة في السطو على المحلات التجارية ليلا وبالكسر.

العصابة مكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و25 سنة من ذوي السوابق العدلية.

العملية تمت استغلالا لشكاوى تقدم بها 13 ضحية مفادها تعرض محلاتهم التجارية للسرقة بالكسر في ساعات الليل المتأخرة.

لتباشر عناصر الأمن تحرياتها الأمنية أسفرت عن تحديد هوية أحد أفراد العصابة، ليتم وضع خطة محكمة التنفيذ أفضت إلى توقيفه. وبعد استكمال التحقيق كشف عن هوية شركائه الذين تم الإيقاع بهم أحيلوا أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.