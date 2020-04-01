تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة واسترجاع مركبة في معسكر

تمكنت عناصر فصيلة مكافحة سرقة السيارات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية معسكر، من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة.

وتتكون المجموعة، من ثلاثة أشخاص من ضمنهم طفل، تتراوح أعمارهم بين 17 و19 سنة.

وتم توقيف المتهمين، إثر شكوى استقبلتها الفرقة الجنائية من طرف الضحية، حول تعرضه للسرقة بالعنف باستعمال سلاح أبيض، واستهدفت مركبته، من طرف مجهولين.

ليتم فتح تحقيق في القضية، أسفر بعد استغلال المعلومات المقدمة من طرف الضحية حول أوصاف المشتبه فيهم من توقيف أحدهم وهو طفل يبلغ من العمر 17 سنة.

ليستمر التحقيق مع الموقوف في القضية، وأفضى إلى توقيف مشتبه فيهما آخران.

كما تبين أن المشتبه فيهما كانا يستغلان الطفل لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم.

ليتمكن عناصر الفرقة بعد تمديد الاختصاص لولاية مجاورة، من استرجاع المركبة المسروقة.

لتستكمل إجراءات التحقيق في القضية، ثم أنجز ضده إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضع شخصين رهن الحبس.

فيما وضع الطفل بمؤسسة، إعادة التربية والتأهيل.