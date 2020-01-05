تفكيك مجموعة أشرار مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بمدينة معسكر ، من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في سرقة الكوابل النحاسية.

وتتكون المجموعة من شخصين يبلغان من العمر 22 و47 سنة، حيث استهدفا مخزنا تابعا لمؤسسة عمومية .

وتمكنت ذات المصالح، من استرجاع مسروقات متمثلة في قطع من الكوابل النحاسية.

وتعود وقائع القضية إلى أواخر شهر ديسمبر المنصرم، عندما تلقت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع نداء تدخل من طرف حارس مؤسسة عمومية حول ضبط شخص يحاول السرقة من مخزن المؤسسة ثم لاذ بالفرار.

ليتنقل عناصر المصلحة إلى عين المكان، أين تم العثور على سلم استعمل في تسلق الجدار والولوج لساحة المؤسسة بعد تخريب جزء من السياج الحديدي.

كما تم العثور خارج أسوار المؤسسة على قطع من الكوابل النحاسية المسروقة، ليتم أخذ أوصاف المشتبه فيه.

وتمكنت عناصر الشرطة بعد تكثيف الدوريات بمحيط المكان من توقيف المشتبه فيه، وتحويله لمقر الأمن الحضري السابع، أين اعترف بالفعل المنسوب إليه كاشفا عن هوية شريكه البالغ من العمر 22 سنة ليتم توقيفه هو الآخر.

لتستكمل ضدهما إجراءات التحقيق في القضية، وقدما أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.