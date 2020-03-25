تفكيك مجموعة أشرار مختصة في سرقة لوازم وعتاد البناء في معسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بمدينة معسكر، من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في سرقة لوازم وعتاد البناء.

وتتكون المجموعة، من ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 52 سنة، حيث تم توقيفهم واسترجاع كمية من المسروقات، والتي تمثلت في أبواب ونوافذ.

وتمت هذه العملية، إثر استغلال معلومات حول تواجد كمية معتبرة من السلع المسروقة متمثلة في أبواب و نوافذ من مادة الألمنيوم بمسكن أحد المشتبه فيهم بقرية سيدي عبد الجبار.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتنفيذ عملية تفتيش للمسكن،أسفرت عن حجز كمية من السلع متمثلة في 10 أبواب و 10 إطارات خاصة بالأبواب، إضافة إلى نافذتين.

ليتم بعدها الاتصال بعدد من الشركات المتواجدة بمدينة معسكر بصدد إنجاز مشاريع سكنية، حيث تبين أن العتاد المسروق يعود لإحدى الشركات الأجنبية.

ليفتح تحقيق في القضية بالاستماع لأقوال صاحب المسكن، الذي اعترف بالجرم المنسوب إليه.

ليتواصل التحقيق مع الموقوف، بتحديد هوية باقي أفراد المجموعة مع توقيف أربعة مشتبه فيهم آخرين، فيما يتواجد آخر في حالة فرار.

كما تبين خلال التحقيق، تواطؤ أحد أعوان الحراسة التابعة للشركة الأجنبية الذي سهل لأفراد المجموعة عملية السرقة .

لتستكمل إجراءات التحقيق في القضية، ثم قدم المشتبه فيهم الخمسة الموقوفين أمام العدالة، التي أمرت بإيداعهم رهن الحبس.