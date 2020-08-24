تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر ، من تفكيك مجموعة إجرامية مختصة في الاتجار و الترويج بالمخدرات بمدينة معسكر ، متكونة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة، مع حجز أربعة صفائح ونصف من الكيف المعالج بوزن إجمالي بلغ 386,8 غراما و مبلغ مالي فاق 03 ملايين سنتيم من عائدات عملية الترويج وكذا أسلحة بيضاء محظورة ، إثر استغلال معلومات تلقتها عناصر الفرقة٫ حول قيام المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 31 سنة ، بترويج المخدرات بحي 650 مسكن بمدينة معسكر، ليتم تنفيذ عملية ترصد شوهد خلالها بصدد تسليم شيئ مشبوه لشخصين كانا على متن مركبة.

قامت بعدها عناصر الفرقة بتتبع المركبة المشبوهة وتوقيفها لغرض المراقبة الأمنية و الإدارية مكنت من حجز قطعة من الكيف المعالج بحوزة مرافق السائق بوزن 41,5 غراما ومبلغ مالي ، ليتم بعدها تنفيذ عملية ترصد محكمة للمشتبه فيه الرئيسي الذي أوقف متلبسا بحيازة أربعة صفائح من الكيف المعالج بوزن 345,3 غراما ، حول إثرها إلى مقر الفرقة ، أين أسفر التحقيق في القضية عن تحديد هوية ممونيه بهذه السموم وتوقيفهما ، مع حجز أسلحة بيضاء محظورة بمسكن أحدهما إثر عملية تفتيش ، لينجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم الخمسة بعد استكمال إجراءات التحقيق ، ثم قدموا أمام العدالة التي أمرت بوضع أربعة منهم رهن الحبس ، فيما وضع الخامس تحت الرقابة القضائية.