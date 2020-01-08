تفكيك مجموعة إجرامية من 4 أشخاص في معسكر

تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية معسكر من تفكيك مجموعة إجرامية كانت تنشط بين مدينتي هاشم وتيغنيف.

وتوقف أربعة مروجين تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة وحجز كمية من هذه السموم تمثلت في أكثر من 175 غرام من الكيف المعالج و 09 أقراص مهلوسة ومبالغ مالية.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات تلقاها عناصر الفرقة حول نشاط أفراد المجموعة بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بين مدينتي هاشم وتيغنيف.

وتم نصب نقطة مراقبة أمنية بأحد مداخل مدينة هاشم أين تم توقيف المركبة المشبوهة على متنها شخصين يبلغان من العمر 24 و37 سنة، حاول أحدهما الفرار ليتم توقيفه.

وضبط متلبسا بحيازة صفيحتين من الكيف المعالج بوزن 175 غرام وكذا مبلغ مالي، فيما ضبط بحوزة السائق مبلغ مالي، حولا إثرها إلى مقر أمن الدائرة.

وكشف التحقيق معهما عن امتداد نشاطهما بين مدينتي هاشم وتيغنيف، مع توقيف شريكيهما البالغان من العمر 34 و36 سنة.

وتم تنفيذ عمليتي تفتيش لمسكنيهما العائليين بمدينة تيغنيف، مكّنت من حجز قطع من الكيف المعالج بوزن 0.6 غرام وكمية من الأقراص المهلوسة تمثلت في 9 أقراص ونصف قرص من أنواع مختلفة ومبالغ مالية.

وأنجز إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم بعد استكمال إجراءات التحقيق ثم قدموا أمام العدالة التي أمرت اثنين منهم رهن الحبس فيما وضع الآخرين تحت الرقابة القضائية.