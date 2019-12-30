تفكيك محل للفسق والدعارة وتوقيف 4 أشخاص في معسكر

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية معسكر من تفكيك محل للفسق والدعارة وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 41 و62 سنة من ضمنهم إمرأة وحجز كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ600 وحدة و كذا مبلغ مالي و أسلحة بيضاء محظورة.

وإثر استغلال محكم لمعلومات تلقاها عناصر فرقة البحث والتدخل، حول نشاط أحد المشتبه فيهم البالغ من العمر 41 سنة في ترويج المشروبات الكحولية واستغلاله لمسكنه العائلي بأحد شوارع حي مدبر بمدينة معسكر كمحل لتعاطي الفسق والدعارة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقيام بعملية ترصد محكمة بالقرب من المسكن المشبوه، نفذ إثرها عناصر الشرطة عملية تفتيش للمسكن أسفرت عن توقيف صاحب المسكن رفقة ثلاثة أشخاص آخرين من ضمنهم إمرأة.

كما مكنت عملية التفتيش من حجز 600 وحدة مشروب كحولي و كذا مبلغ مالي من عائدات عملية ترويج المشروبات الكحولية ، إضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة.

وحول المشتبه فيهم إلى مقر فرقة البحث والتدخل، أين أنجز ضدهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة لمحاكمتهم.