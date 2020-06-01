تفكيك محل لممارسة الفسق والدعارة وتوقيف 7 أشخاص بمعسكر

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بمدينة معسكر، من تفكيك محل للفسق والدعارة وتوقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 35 سنة من ضمنهم ثلاث نساء.

وجرت العملية بعد استغلال محكم لمعلومات تلقاها عناصر الفرقة حول قيام المشتبه فيها الرئيسية البالغة من العمر 27 سنة باستغلال مسكنها العائلي بحي 80 مسكن كمحل لممارسة الفسق والدعارة مقابل مبالغ مالية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيها، مكنت من توقيفها رفقة ستة أشخاص آخرين (أربعة رجال وامرأتين).

وحول المشتبه فيهم إلى مقر الأمن الحضري الثامن، أين أنجز ضدهم إجراء قضائي وقدموا أمام العدالة التي أمرت بوضعهم رهن الحبس.