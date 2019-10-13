تفكيك مخبرين سرييين وحجز مواد صيدلانية ومكملات غذائية بوهران

تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات، بالفرقة الجنائية التابعة لأمن وهران، من تفكيك ورشتين سريتين مختصتين في تحضير المواد الصيدلانية والمكملات الغذائية بدون رخصة المتاجرة بها.

كما تقوم الورشتين بتقليد علامات أجنبية، وممارسة نشاط بغير صفة ومخالفة تشريع الصرف، اين تم حجز 255 كلغ من المكملات الغذائية ومواد صيدلانية منتهية الصلاحية.

العملية النوعية التي باشرتها ذات الفصيلة تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود مخبرين سريين، تمت فيه عملية المتاجرة في المواد الصيدلانية المغشوشة إلى جانب مكملات غذائية باستعمال مواد غذائية خاصة بالرضا منتهية الصلاحية مع تقليد علامات أجنبية.

حيث وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، تم إلقاء القبض على المتورط الرئيسي متلبسا بمحاولة شحن كمية معتبرة من المكملات الغذائية من نوع megamasse يقدر بـ 255 كلغـ كانت مخبأة بإحكام وسط كمية معتبرة من المواد الصيدلانية للتمويه.

وبعد تفتيش المخبرين تم حجز 14282 علبة حليب أطفال من نوع bledina منتهية الصلاحية، 420 عبوة صغيرة من أقراص ساكارينا، 3335علبة حليب بايميل، 370 علبة تغليف، 870 علبة حليب أطفال نوع ابتي جينيور، 370 وحدة دواء احمر، 25 كيس من مادة سكر ديكستروز، الآن صنع المكملات الغذائية أجنبية الصنع، إلى جانب مبلغ من العملة الصعبة يقدر ب 4105 أورو و مبلغ من العملة الوطنية يقدر ب 350 الف دج.