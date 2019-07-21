تفكيك مذبح سري للدجاج بمزرعة سيد اعمر بسيدي الشحمي في وهران 

تمكنت عناصر من الفرقة حماية البيئة، التابعة لمجموعة الدرك الوطني بوهران، من اكتشاف مذبح سري للدواجن، على مستوى مزرعة سيدي اعمر، اين تم حجز قنطارين و17 كلغ لحوم بيضاء غير صالحة لاستهلاك البشري، و108 دجاجة حية.

العملية التي باشرتها ذات العناصر، تمت استغلال المعلومات تفيد بنشاط غير شرعي بمزرعة على مستوى منطقة سيدي اعمر، التابعة لبلدية سيدي الشحمي، حولها صاحبها إلى مذبح غير شرعي للدجاج.

حيث وبعد تشكيل دورية من طرف عناصر الفرقة، ووضع خطة محكمة التنفيذ، عقب استصدار أمر من وكيل الجمهورية بمداهمة وتفتيش عين المكان، تم ضبط بالمزرعة 217 كلغ من اللحوم البيضاء الفاسدة، تأكد بعد معاينتها البيطرية انها غير صالحة للاستهلاك البشري.

فيما تم حجز 108 دجاجة حية إلى جانب استرجاع بعد العتاد المستعمل في عمليات الذبح، متمثل في قارورة غاز بوتان، وآلة لنزع ريش الدجاج.