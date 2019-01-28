تفكيك مذبح سرّي للدجاج بمستودع تابع لمزرعة في قديل بوهران

تمكنت عناصر للدرك الوطني بقديل في وهران خلال مداهمة من حجز حوالي 3 قناطير من لحوم دجاج مذبوح بمذبح غير شرعي.

وهذا مواصلة لمجهودات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الرامية إلى حماية المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.

حيث واستغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة لشخص على مستودع مستودع بمزرعة في قديل.

كان يقوم داخله بعمليات ذبح غير شرعية للدجاج حيث وبعد تشكيل دورية من طرف عناصر الفرقة ووضع خطة محكمة التنفيذ.

أين تم مداهمة عين المكان تم ضبط بالمستودع 289 دجاجة مذبوحة بطريقة غير شرعية موضوعة في أكياس.

تبين بعد معاينتها البيطرية انها غير صالحة للاستهلاك البشري.