تفكيك معمل ضخم لصنع الإكستازي في إسبانيا

تم تفكيك معمل ضخم ينتج أكثر من طنين من عقار الإكستازي أو الأمفيتامينات في فالنسيا (شرق). حسبما أعلنت الشرطة الإسبانية يوم الأربعاء.

من خلال مراقبة الدخول والخروج، تفطنت الشرطة أن المكان كان يستخدم كمختبر لتصنيع المخدرات الاصطناعية. رائحة كيميائية قوية، نقل مفرط للعبوات البلاستيكية، ارتداء الأقنعة الصناعية وتغيير الملابس عند مغادرة المبنى.

وقام المحققون بإلقاء القبض على 12 شخصًا وصادروا 1900 لتر من عقار إم دي إم إيه. و1000 لتر من المواد الكيميائية الأخرى المستخدمة في صنع عقار النشوة و1000 لتر من بقايا المواد الكيميائية.

ووجدوا في المختبر أفران وأنابيب اختبار وموازين دقيقة ومعدات حماية شخصية.

وبالإضافة إلى تهم ارتكاب جرائم ضد الصحة العامة والعضوية في جماعة إجرامية. تتم محاكمة المتجرين بتهمة ارتكاب جرائم ضد البيئة بعد إطلاق النفايات الكيميائية في الطبيعة بعد معالجة المخدرات.