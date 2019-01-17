تفكيك ورشة سرية لرسكلة البلاستيك بقديل في وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقديل في وهران من تفكيك ورشة سرية لرسكلة مادة البلاستيك بمستودع.

تم العثور بداخله على كميات معتبرة من النفايات البلاستيكية حيث واستغلالا لمعلومات تفيد بتحركات مشبوهة بمستودع متواجد بقرية بن ملوكة بلقاسم التابعة لبلدية قديل.

اين تم مداهمة المكان بعد استيفاء الإجراءات القانونية واخذ اذن من وكيل الجمهورية قبل تشكيل دورية بقيادة قائد الفرقة.

ليتم ضبط داخل المستودع أكياس معتبرة مملوءة بنفايات بلاستيكية تبين بعد مساءلة صاحبه انها عبارة عن ورشة تم العثور بداخلها على آلة خاصة برسكلة البلاستيك.

بها عامل الى جانب عاملين اخرين يقومان بتجميع النفايات البلاستيكية داخل المستودع بطريقة غير قانونية.

أمام انعدام الوثائق الإدارية التي تسمح بممارسة النشاط ليتم مواجهته بثلاث جنح من بينها ممارسة نشاط تجاري قار دون سجل تجاري.

استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا الى جانب عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للعمال الأجراء.