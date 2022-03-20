تفكيك ورشة سرية لصناعة ألعاب الأطفال بالبلاستيك المرسكل في سطيف

تمكنت، اليوم، مصالح أمن ولاية سطيف، من تفكيك ورشة تحترف تصنيع ألعاب الأطفال من دون رخصة وباعتماد مادة البلاستيك المرسكلة.

مع حجز 100 علبة تحويل وعدد هام من الألعاب بوزن 7 كيلوغرامات للعلبة، بقيمة إجمالية فاقت الـ 31 مليون سنتيم، وطرد كرتوني معبأ جاهز للتسويق، معدومة من الوسم التجاري، كما تم حجز تجهيزات ومعدات تستعمل في طحن وصناعة أشكال اللعب، كما تبين أن المعني كان يستخدم البلاستيك المعاد تدويره.

العملية أطرها أفراد الأمن الحضري الثامن بعاصمة الولاية سطيف، وجاءت إثر استغلال معلومات تفيد بتواجد ورشة سرية في أحد أحياء المدينة، يقوم صاحبها بتصنيع منتوجات من دون رخصة، ليتم تنظيم عملية مراقبة تمت بمعية أفراد التجارة، أكدت بأن صاحب الورشة يزاول نشاطه بطريقة غير شرعية، كونه لا يحوز أي ترخيص يسمح له بممارسة مثل هكذا نشاط، كما بينت المعاينة الميدانية بأنه يستعمل مادة البلاستيك المعاد تدويره، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على صحة الأطفال ما دامت المنتوجات موجهة لهم، ليتم حجز كمية معتبرة منها قدرت بــ 100 طرد كرتوني معبأ ومهيأ للتسويق لا تحمل أي وسم تجاري، مع مصادرة ماكنة طحن البلاستيك، خلاط كهربائي وآلة صنع الألعاب، حيث ناهزت قيمة الألعاب المحجوزة 31 مليون سنتيم.

الضبطية القضائية وبالتنسيق مع المصالح المختصة، قامت بإتلاف الألعاب المحجوزة، مع إنجاز ملف جزائي ضد المتورط، أرسل للجهات القضائية المختصة للبتّ فيه، وجاء هذا في إطار جهود مصالح الأمن الرامية إلى كبح مختلف الممارسات التجارية التي قد تعرض المستهلك لمخاطر محتملة في كل ربوع الولاية.