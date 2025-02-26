تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة (SRLCO). من تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية بقسنطينة.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات تفيد باستغلال أحد الأشخاص منزله العائلي كورشة سرية لصناعة وإخفاءها الأسلحة نارية ومادة البارود. واستنادا لهذه المعلومات باشرت الفرقة الأبحاث والتحريات التي كللت بتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي. ليتم إعداد خطة ميدانية كلّلت بتوقيفه رفقة شخصين آخرين مع حجز 02 أسلحة صيد، بنادق تقليدية الصنع مسدس تقليدي الصنع ، منظار نهاري. بالإضافة كذلك إلى تجهيزات أخرى تتمثل في أدوات وآلات خاصة بالخراطة والتثبيت للمعادن تستعمل في صناعة الأسلحة التقليدية.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المحلية عن قضية صنع وحيازة الذخيرة والأسلحة من الصنف الرابع والخامس لغرض المتاجرة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا مع حيازة تجهيزات حساسة ، اقتناء وحيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، جنحة التهريب.

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