تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة وتوقيف 3 أشخاص في الجلفة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة في الجلفة، أمس الثلاثاء، من تفكيك ورشة سرية لصناعة والمتاجرة بالأسلحة التقليدية والذخيرة.

ومكنت هذه العملية، من توقيف 3 أشخاص على صلة بالقضية في العقد الرابع من عمرهم.

وجاءت هذه العملية، حسبما أفاد به مصدر لـ”النهار اونلاين”، إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بإستغلال أحد المساكن للصناعة والمتاجرة بأسلحة الصيد وذخيرتها بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

وعلى إثر ذلك، تم وضع خطة محكمة لترصد ومراقبة المكان، أين تم مداهمة وتفتيش المسكن بموجب إذن بالتفتيش.

وأسفرت العملية عن حجز كمية من البارود وزنها 724 غ، وكمية من الصاشم قدر وزنها بـ1كلغ و15 غ و3 أسلحة نارية “بنادق صيد” عيار 16 ملم.

بالإضافة إلى 74 خرطوشة معبأة، و40 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم، و64 كبسولة fiocchi غير مستعملة، وبعض المعدات تستعمل في تعبأة الخراطيش.

وكذا سلاح أبيض من الصنف السادس، مع توقيف 3 أشخاص ذات صلة بالقضية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، طبقاً لإجراءات المثول الفوري.

أين أحيل الملف والأطراف على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.