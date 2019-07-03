تفكيك ورشة سرية لصناعة الرايات غير الوطنية بقلب العاصمة وتوقيف 10 أشخاص

بعد مداهمة للشرطة بشارع ديدوش مراد

4 موقوفين أودعوا الحبس المؤقت و6 آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية

تمكنت مصالح الأمن من العثور على ورشة سرية لصناعة الرايات غير الوطنية واللافتات التي تحمل شعارات ترفع في مسيرات الحراك الشعبي.

حيث تم القبض على 10 أشخاص، منهم امرأة، ضبط بحوزتهم رايات تحمل شتائم لمؤسسات الدولة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية التي نفذتها مصالح الشرطة القضائية بالعاصمة، جرت في شارع ديدوش مراد.

بعد مداهمة موقع حوّله أصحابه إلى ورشة سرية لصناعة وطباعة الأعلام غير الوطنية، إلى جانب لافتات قماشية أخرى تحمل شعارات معادية لمؤسسات الدولة.

وضبطت الشرطة في العملية آلات خياطة ومعدات أخرى للطباعة على القماش، إلى جانب كميات من الرايات غير الوطنية، فيما جرى توقيف 10 أشخاص منهم امرأة.

وقد جرى، أمس، تقديم الموقوفين للمثول أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد.

أين تقرر إيداع أربعة موقوفين الحبس المؤقت ووضع ستة آخرين تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم تهم المساس بالوحدة الوطنية.