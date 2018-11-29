تفكيك ورشة سرية لصناعة المارغرين بوهران

تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني من تفكيك ورشة سرية لصناعة المارغرين بطريقة غير شرعية بمنطقة الروشي في وهران.

وقد تم حجز أطنان من المادة إلى جانب العتاد والآلات المستعملة في ذلك.

العملية النوعية التي تم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية التجارة، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بالنشاط المشبوه على مستوى الورشة.

وبعد أخذ إذن من وكيل الجمهورية تم التنقل إلى عين المكان، حيث حجزت 10 أطنان من المارغرين تحمل علامة الصحراء.

إلى جانب أكثر من 500 كلغ من المادة الأولية.

حيث وبعد معاينة الفرق التابعة لمديرية التجارة تبين أنها غير صالحة للإستهلاك البشري كونها تفتقر شروط الصنع والتخزين.

عناصر الدرك وبعد حجز المادة، تم تحويل صاحبها إلى مقر الدرك لإستكمال التحقيقات، قبل تقديمه أمام الجهات القضائية.