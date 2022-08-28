تفكيك ورشة سرية لصناعة مادة الدهان وحجز مواد كيماوية في “ڤرواو” بالبليدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “ڤروار” بولاية البليدة، من وضع حد لصاحب نشاط تجاري يقوم صاحبه بالمتاجرة في مادة الدهان بطريقة غير مشروعة، من دون الحصول على سجل تجاري، وحجز في العملية كمية معتبرة من مواد الدهان قدرت قيمتها الإجمالية بما يقارب مليارين سنتيم.

العملية تمت بناءً على معلومات تلقاها أفراد الفرقة، وبعد استكمال الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع فرقة من مفتشية التجارة لبلدية بوفاريك، تمت مداهمة المكان، ليتم رفع مخالفة ممارسة نشاط تجاري قار خارج مضمون السجل التجاري، ممارسة نشاط تجاري قار من دون القيد في السجل التجاري، حيازة وتخرين مواد خطيرة في أماكن غير مصرح بها، وقد أسفرت العملية عن حجز 2204 دلو دهان من مختلف الأنواع والأحجام و 1296 قارورة صباغة تزينية، كما تم حجز 2665 قفل باب صغير، حيث بلغت قيمة مالية مقدرة بواحد مليار و 500 مليون سنتيم.