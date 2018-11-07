تفكيك ورشة سرية لصناعة مادة الشمة والتبغ بتيسمسيلت

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لمديرية أمن ولاية تيسمسيلت مؤخرا من تفكيك ورشة سرية مختصة في تقليد مادة الشمة والتبغ، بمدينة العيون وتوقيف ثلاثة متورطين في القضية.

وحسب بيان لمكتب الإتصال والعلاقات العامة بهذه الهيئة الأمنية، فإنه بناء على معلومات تم إستغلالها.

تمكنت قوات الشرطة بالمصلحة المذكورة، من إكتشاف ورشة سرية مختصة في تقليد مادة الشمة والتبغ بمدينة العيون

وتوقيف ثلاثة أشخاص من أصحابها، والذين كانوا يقومون بتزوير فواتير هذه السلع المقلدة قصد تسويقها باستعمال أختام مقلدة.

وضبط بداخل هذه الورشة أكثر من 42 ألف علبة من مادة الشمة من مختلف الأنواع منها ما هو منتهي الصلاحية

وأكثر من 5 ألاف علبة من مادة التبغ، بالإضافة إلى آلة تستعمل في خلط وصناعة مادة الشمة.

فضلا عن مبلغ مالي يفوق 870 ألف دج من عائدات ترويج هذه المواد المقلدة، يضيف المصدر.

وتم تقديم المتورطين أمام وكسل الجمهورية لدى محكمة ثنية الحد الذي أمر بإيداعهم الحبس.